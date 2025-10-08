Torino, il match contro il Napoli può decidere il futuro di Baroni: fiducia a tempo per il tecnico
Dopo il 3-3 contro la Lazio, la posizione di Marco Baroni sulla panchina del Torino resta al momento stabile. Tuttavia, la sfida con il Napoli, alla ripresa del campionato, potrebbe rappresentare un vero crocevia per il suo futuro. Nonostante ciò, la società sembra improbabile che decida di esonerarlo in un match così difficile contro una delle squadre più forti della Serie A.
segui CalcioNapoli24.it
direttamente su Google