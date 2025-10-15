Torino, difesa che vince non si cambia: Maripan, Coco e Tameze titolari col Napoli

Il Torino si prepara alla sfida di sabato contro il Napoli, e Marco Baroni sembra intenzionato a confermare la difesa a tre vista nell’ultima uscita contro la Lazio. Adrien Tameze, schierato da titolare in quel match, ha convinto il tecnico granata con una prova solida e affidabile. Secondo Gazzetta.it, il francese dovrebbe partire ancora dal primo minuto, affiancando Maripan e Coco nel pacchetto arretrato. L’assetto ha dato equilibrio e Baroni punta sulla continuità in vista del difficile impegno contro i campioni d’Italia guidati da Antonio Conte.