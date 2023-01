Napoli - Ancora una volta il Napoli va dal dischetto in Sampdoria-Napoli. Dopo l'errore di Politano arriva il gol di Elmas dal calcio di rigore per chiudere la partita sullo 0-2. Retroscena svelato da Dazn prima del tiro dagli 11 metri. Spalletti ha chiesto ad Elmas chi tirasse e il giovane centrocampista del Napoli ha risposto "Tira Osi", poi dal dischetto è andato proprio Elmas che era già stato indicato da Spalletti per il primo rigore e non ha sbagliato