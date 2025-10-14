Tensione prima di Italia-Israele alla manifestazione pro Pal e scontri con la polizia

Alta tensione a Udine in occasione della sfida Italia-Israele, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. A pochi minuti dal calcio d’inizio, un corteo pro Palestina partito da piazza della Repubblica è degenerato in scontri con la polizia.

Fumogeni, lancio di oggetti, idranti e cariche hanno trasformato piazza Primo Maggio in un teatro di guerriglia urbana. Almeno un fermo e due feriti, tra cui un giornalista e un agente. Fischi sull’inno israeliano allo stadio Friuli, poi seguiti da alcuni applausi. Sul campo e fuori, l’atmosfera è rimasta incandescente. Sui cartelli dei manifestanti: “Gaza libera” e “Fuori il sionismo dalla FIFA”.