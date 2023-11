Svolta in Serie B, un allenatore esonerato potrà firmare per un'altra squadra nella stessa stagione

Cambia l'accordo collettivo della Serie B: un tecnico esonerato prima del 20 dicembre, come Ballardini, potrà tornare in pista altrove. Anche in A.

La Serie B cambia. Ed è un cambio che ha il sapore della svolta, se è vero che un allenatore esonerato durante il corso di un campionato potrà tornare in pista, firmando per un altro club, nella stessa stagione.

Questo, come rivelato da 'Sky Sport', è il risultato di una modifica all'accordo collettivo della B, avvenuto nelle scorse ore. Con una precisazione: l'allenatore in questione dovrà necessariamente essere stato esonerato prima del 20 dicembre. A riportarlo è goal.com.