Sportmediaset - Gattuso elimina il giorno libero post partita, vuole mettere la parola fine alla crisi

Un periodo difficile, inimmaginabile ad inizio stagione: il Napoli non riesce più a risalire la china. Ieri un'altra sconfitta contro il Parma. Ecco quanto riportato da Sportmediaset.

Come confermato dallo stesso allenatore in conferenza stampa, la squadra ha ripreso ad allenarsi già oggi: nessun giorno di riposo post partita, che veniva sempre assegnato durante la gestione Ancelotti in assenza di turni infrasettimanali. Gattuso vuole subito mettere il punto ad una crisi che è evidente nel gioco come nei numeri: il Napoli chiuderà sicuramente il 2019 a meno di venticinque punti, con De Laurentiis presidente gli azzurri non sono mai stati così in basso.