L’Head of operations della Ssc Napoli, Alessandro Formisano, sarà tra i docenti di un Corso di Perfezionamento, post laurea, in Sport Management presso il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni della Federico II. Il corso inizierà a settembre, ma nel frattempo è stato organizzato un seminario-incontro tra i docenti, gli studenti, alcuni giornalisti ed alcuni stakeholder, per l’8 luglio ore 11, sulla piattaforma zoom, dal titolo "Sport Management post emergenza Covid”.