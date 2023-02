Spezia-Napoli, i convocati di Gotti: c'è Holm ma pesano 6 assenze

Ecco l’elenco dei convocati di Luca Gotti per la sfida di domani contro il Napoli in programma domani. Nella lista nei convocati presenti anche diversi giovani per colmare le tante assenze. C'è Holm dato per infortunato dal tecnico ma mancano sei titolari: Nzola, Bastoni, Zoet, Kovalenko, Zurkowski ed Ekdal

Convocati Spezia-Napoli

PORTIERI: 22.Marchetti, 40.Zovko, 69.Dragowski

22.Marchetti, 40.Zovko, 69.Dragowski DIFENSORI: 2.Holm, 4.Ampadu, 13.Reca, 21.Ferrer, 27.Amian, 29.Caldara, 43.Nikolaou, 55.Wisniewski, 65. Giorgeschi

2.Holm, 4.Ampadu, 13.Reca, 21.Ferrer, 27.Amian, 29.Caldara, 43.Nikolaou, 55.Wisniewski, 65. Giorgeschi CENTROCAMPISTI: 6.Bourabia, 16.Beck, 25.Esposito, 33.Agudelo, 36.Candelari, 70.Pedicillo, 72.Cipot

6.Bourabia, 16.Beck, 25.Esposito, 33.Agudelo, 36.Candelari, 70.Pedicillo, 72.Cipot ATTACCANTI: 10.Verde, 14. Shomurodov, 19.Krollis, 30.Maldini

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli