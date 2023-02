Spalletti su chi non ammette la superiorità del Napoli: "A volte si dicono cose per mantenere l'entusiasmo dei calciatori"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni sui suoi colleghi che non ammettono la superiorità del Napoli:

"Alle volte si dicono delle cose per mantenere l'entusiasmo nei propri calciatori, perchè attraverso questo si può preparare la partita successiva. Abbiamo portato a casa lottati con unghie e denti come a Milano, mentre poi abbiamo fatto partite e vittorie combattute ed equilibrate ma portare a casa meritatamente come successo con la Roma. La nostra analisi può essere differente perchè siamo quelli che poi hanno vinto".