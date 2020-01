Sky - Lobotka è arrivato a Napoli! Il centrocampista è atteso a Castel Volturno [FOTO]

Ore frenetiche per Stanislav Lobotka, arrivato questa mattina a Villa Stuart poco dopo le 10 per le rituali visite mediche, primo passo verso l’ufficialità in maglia Napoli. Lo slovacco ha lasciato la struttura romana dopo un primo contatto con la realtà azzurra qualche ora più tardi e si è messo in viaggio verso Napoli, dove è arrivato alle ore 17.25.

In città, ad aspettarlo, anche Sasha Huet-Baranov e Naim Bahtiri, i due agenti del centrocampista ormai ex Celta Vigo che da giorni erano in città per tenere filo diretto tra la Spagna e l’Italia. Insieme a lui, invece, gli altri agenti Branislav Jasurek e Pawel Zimonczyk che hanno fatto da filo diretto con Vigo e hanno accompagnato Lobotka prima a Roma e quindi a Napoli in serata.

In attesa di trovare la sua prima abitazione napoletana, Lobotka è atteso nelle prossime ore anche a Castel Volturno: nel mirino, infatti, prima della sfida alla Fiorentina del prossimo turno di campionato, anche la coppa Italia con il Perugia che martedì arriverà in città, e che potrebbe essere la sua prima volta in maglia azzurra. A riportare la notizia è il portale Gianlucadimarzio.com.