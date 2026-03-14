Serie A, ricavi dagli sponsor di maglia: sorpasso della Roma, Napoli settimo

Ultimissime notizie calcio - La Serie A aggiorna la classifica dei ricavi dagli sponsor di maglia. Con il nuovo accordo siglato dalla AS Roma, cambia la graduatoria delle società che guadagnano di più dalla partnership sulla divisa da gioco.

Sponsor Serie A, classifica introiti

Il club giallorosso ha annunciato la collaborazione con Eurobet.live, marchio che comparirà sulle maglie della squadra già dalla prossima partita di campionato contro il Como 1907. L’accordo, valido fino alla stagione 2028/2029, dovrebbe garantire alla Roma circa 13-14 milioni di euro a stagione.

Grazie a questa intesa, la società capitolina supera nella classifica il SSC Napoli, fermo a circa 9 milioni annui con lo sponsor MSC Crociere. Nonostante il sorpasso, i giallorossi restano comunque fuori dalla top 5 delle squadre con gli accordi più ricchi.

In testa alla graduatoria resta l’Inter, che incassa circa 30 milioni a stagione grazie alla partnership con Betsson. A pari livello anche il AC Milan con Emirates, destinato a salire a 35 milioni dal 2026/27.

Subito dietro c’è la Juventus FC, che percepisce tra 28 e 30 milioni grazie agli sponsor Jeep e Visit Detroit. Completano la top 5 la ACF Fiorentina con Mediacom (25 milioni) e il US Sassuolo con Mapei (18 milioni).

Tra gli altri club della Serie A, seguono l’Atalanta BC con Lete (5 milioni), il Cagliari Calcio con Regione Sardegna e Doppio Malto, e il Bologna FC sponsorizzato da Saputo.

Curioso il caso della SS Lazio, che al momento resta l’unica squadra della Serie A senza main sponsor sulla maglia.