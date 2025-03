Serena Brancale si esibisce al pre-partita di Napoli-Milan, con il suo successo "Anema e core"

Domani sera, prima della partita Napoli-Milan allo stadio Maradona, sarà Serena Brancale ad aprire la scena con la sua hit sanremese "Anema e core".

La cantante pugliese, accompagnata dalla presentazione di Decibel Bellini, darà il via all'atteso match con un’esibizione carica di passione, in cui richiama il mito di Pino Daniele e l'atmosfera vivace di Capri, il luogo evocato nella canzone.

Serena ha un legame speciale con Napoli e il calcio: suo padre Agostino, difensore, ha giocato nella Juve Stabia negli anni '80, oltre che nella Salernitana e nel Campania Ponticelli.

Nata a Bari il 4 maggio 1989 e laureata al Conservatorio Piccinni, Serena è una jazzista di formazione.

Dieci anni fa ha esordito a Sanremo tra le nuove proposte, portando il suo brano "Baccalà", un baile funk in dialetto pugliese che ha ottenuto un enorme successo anche su TikTok, arrivando fino in Cina. Quest’estate, la cantante sarà in tour in Asia.