TERREMOTO NAPOLI OGGI 16 dicembre. Alle ore 09.08 la terra ha tremato in Campania. Una scossa avvertita indistintamente in gran parte della regione, anche nel napoletano. L'Ingv ha già rilevato l'epicentro, in zona Benevento stimando la forza tra 3.2 e 3.7 Richter

Terremoto Napoli ora 09.08, epicentro San Leucio

Scossa terremoto Napoli, epicentro San Leucio Benevento

Scossa avvertita anche a Napoli, nel nolano, Avellino e Salerno. Epicentro a San Leucio, 3.4 in provincia di Benevento