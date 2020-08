Sconcerti: "Devo ammettere che questo scenario a Castel di Sangro non mi convince tanto"

Napoli - Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live':

"Mille persone a vedere gli allenamenti del Napoli significa avere mille persone tutte insieme in un posto. Devo ammettere che questo scenario a Castel di Sangro non mi convince tanto, non mi piace molto, considerando gli assembramenti. Non so, io personalmente ho paura e lo confesso. Queste non sono le regole, non mi sembra che altrove si faccia niente del genere, quindi perché farlo in Abruzzo per il ritiro di una squadra? Ci sono deroghe? E che vuol dire?! A chi le chiedi, al virus?"