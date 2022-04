Stesso fallo, giallo a Scamacca no a De Sciglio già ammonito: Maresca horror

In Sassuolo-Juventus la direzione arbitrale di Maresca ha lasciato molto a desiderare, sia per il fallo di Morata che ha portato al gol del pareggio di Dybala, e sia per il mancato secondo cartellino giallo a De Sciglio.

Per lo stesso fallo di mano era stato ammonito Scamacca: metro di giudizio differente e sorprendente.

Mancata espulsione di De Sciglio

Al minuto 50 del secondo tempo su un tiro di Berardi, Szczesny ha respinto corto, in agguato c'era Scamacca che d'istinto vedendosi il pallone addosso, ha colpito la palla con un braccio verso la porta.

Il pallone è terminato fuori. Maresca ha visto il tocco con un braccio ed ha ammonito l'attaccante. Il pallone non era finito in rete e il tocco col braccio era stato evidente: l'arbitro in maniera severa ma giusta ha estratto il cartellino giallo. Maresca però non ha usato lo stesso metro di giudizio mostrando incoerenza.

Infatti al minuto 86 sul punteggio di 1-1, Chiellini ha lanciato sulla fascia destra De Sciglio che già ammonito ha stoppato il pallone col braccio volontariamente. Il guardalinee ha segnalato l'irregolarità, Maresca ha fischiato il fallo ma non ha ammonito.

A quel punto sarebbe stato secondo cartellino giallo ed espulsione, semplicemente applicando lo stesso criterio per il quale ha ammonito precedentemente Scamacca. E invece così non è stato.

Clamorosa ed evidente la disparità di giudizio. Altrettanto sorprendente come questo episodio sia passato inspiegabilmente in silenzio.

