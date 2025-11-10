Sarri attacca gli arbitri, la Lazio si dissocia: l’AIA accoglie con favore il comunicato

Il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha accolto positivamente il comunicato ufficiale con cui la Lazio ha preso le distanze dalle dichiarazioni di Maurizio Sarri, pronunciate dopo la sconfitta contro l’Inter a San Siro. Fonti dell’associazione arbitrale, citate da LaPresse, riferiscono che Zappi ha “accolto favorevolmente” la posizione del club biancoceleste, considerata un segnale di rispetto verso la classe arbitrale. Sarri, al termine del match, aveva duramente criticato la direzione di gara di Manganiello, arrivando a proporre ironicamente di “noleggiare arbitri dall’estero”. Parole che non sono piaciute né all’AIA né alla società, che in una nota ha ribadito la propria fiducia nel sistema arbitrale italiano. Zappi, presente oggi al vertice tra FIGC, Lega Serie A e AIA, ha voluto sottolineare il valore del dialogo e della collaborazione come base per tutelare la credibilità del calcio.