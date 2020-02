Napoli in vantaggio alla fine dei primi 45 minuti di gioco grazie alle reti di Milik ed Elmas. Ad accorciare le distanze è Quagliarella che non esulta visti i trascorsi in maglia azzurra. Dando uno sguardo alle statistiche, gli azzurri chiudono con il 65% di possesso palla e ben 5 tiri in porta. La Samp su 6 tiri totali, centra sempre lo specchio della porta. Sono 118 i passaggi completati dai padroni di casa, ben 311 dai ragazzi di Gattuso.