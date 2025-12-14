Salernitana, incidente stradale per il ds Faggiano: trasportato in ospedale, ha riportato contusioni

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Salernitana, incidente stradale per il ds Faggiano: trasportato in ospedale, ha riportato contusioni
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Autore Redazione Redazione
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Incidente per il ds della Salernitana

Ultime notizie - Momenti di grande apprensione in casa Salernitana per l’incidente stradale che ha coinvolto il direttore sportivo Daniele Faggiano. Il dirigente granata stava rientrando verso Salerno dopo la vittoriosa trasferta di Picerno, quando è rimasto coinvolto in un sinistro che ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

L’incidente è avvenuto lungo il tragitto di ritorno dalla Basilicata, al termine della gara di Serie C girone C vinta dalla Salernitana per 2-1 in rimonta. Secondo quanto ricostruito, Faggiano è rimasto coinvolto in un tamponamento che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, finito poi contro il guardrail.

Immediato l’intervento dei soccorsi, che hanno disposto il trasferimento del direttore sportivo all’ospedale di Potenza per accertamenti. Il ricovero è avvenuto a scopo precauzionale: le condizioni del dirigente non destano preoccupazioni. Faggiano è sempre rimasto vigile e cosciente, riportando soltanto alcune contusioni.

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