Ripresa degli allenamenti, Spalletti ritrova Insigne, Fabian e spera in Lozano

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce della ripresa deglia allenamenti a Castel Volturno, con Spalletti che ritrova due azzurri al rientro

La notizia della riduzione della capienza degli stadi al 50% ha spinto il Napoli, così come altri club, a sospendere la vendita dei biglietti per le partite contro Sampdoria, Fiorentina e Barcellona. Gli azzurri ieri intanto hanno ripreso gli allenamenti in vista della gara contro la Juventus. Spalletti ha ritrovato Insigne e Fabian Ruiz, la speranza è che si negativizzi quanto prima anche Lozano, in isolamento in Messico.