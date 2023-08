Incredibile errore dell'arbitro Marcenaro (non il primo in questo Frosinone-Napoli): Zielinski entra in area e viene clamorosamente tamponato da dietro prima di calciare in porta a tu per tu con il portiere. Il direttore di gara lascia correre scatenando la rabbia di Rudi Garcia che entra in campo per protestare: giallo per il tecnico francese, ma la svista del direttore di gara è incredibile.