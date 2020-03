Repubblica - Coronavirus, al via la sperimentazione del primo farmaco anti Covid-19: i test di Baric

Coronavirus. Il suo nome è Eidd-2801 ed è una potenziale medicina che “migliora la funzione polmonare, riduce la carica virale e la perdita di peso”. Funziona, per ora, solo sui topi. E, come sempre, vale il discorso che topi e uomini non sempre hanno le stesse risposte ai farmaci sperimentali, e che serviranno mesi di test per ottenere risposte. Eidd-2801 è però il primo farmaco costruito specificamente come arma contro Covid-19, la pandemia di oggi.

