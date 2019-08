Calciomercato Napoli - Mino Raiola lascia Napoli. Il super procuratore è arrivato nella serata di ieri in città per definire l'affare relativo ad Hirving Lozano. Il meeting con la SSC Napoli è avvenuto oggi e si è concluso, positiviamente, poco meno di un'ora fa. Adesso l'agente del messicano è in aerporto a Capodichino per ripartire. A scattare la fotografia che lo ritrae è la redazione di Calciomercato.it.

