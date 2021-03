Sostituzione per il Napoli al 66', primo cambio per Gennaro Gattuso: lascia il campo uno stanco Dries Mertens autore della doppietta che sta decidendo il match, al suo posto subentra in Roma-Napoli Victor Osimhen.

Al 67' invece triplo cambio per la Roma: fuori Pedro, Dzeko e Diawara. In campo, Villar, Perez e Mayoral.