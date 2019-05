Primavera, Manzi: "Ho onorato la maglia del Napoli, fiero di questa stagione. Grazie ragazzi"

Claudio Manzi, difensore della Primavera del Napoli, ha scritto un post su Facebook per commentare la stagione che si appena conclusa con l'obiettivo salvezza raggiunto. Ecco le sue parole.

Anche questo anno è andato, abbiamo sofferto, sperato e gioito. Di momenti bui ce ne sono stati tanti ma la nostra forza è andata oltre, oltre ogni circostanza, oltre ogni avversità. Anche questo anno è andato e posso dire di aver dato tutto me stesso, sono fiero di me e di essere parte di questa squadra, ma più di tutto sono fiero di questa maglia che ogni partita ho bagnato di sudore... ONORANDOLA.! Cosa mi aspetta non lo so, so solo che anche quest’anno alla fine dell’ultima partita guardando i miei compagni ho pensato: “GRAZIE DI TUTTO RAGAZZI.”.