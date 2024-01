Giovanni Simeone ha ricevuto la sua prima espulsione in 280 match in carriera dal suo arrivo in Italia con i club tra tutte le competizioni. Salterà la prossima partita di campionato con la Lazio. Anche ai tempi in cui giocava in Argentina, Simeone non era mai stato espulso e dunque è il suo primo cartellino rosso in tutta la carriera.