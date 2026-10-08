Portogallo, Jorge Jesus taglia corto sulla lettera di CR7: "Vado in Federazione a lavorare, nulla da aggiungere"

Il caso Cristiano Ronaldo-Jorge Jesus non sembra destinato a chiudersi in tempi brevi. Il Portogallo ha chiuso la propria sosta con quattro vittorie in altrettanti impegni di Nations League, ma a tenere banco resta soprattutto il botta e risposta tra il capitano lusitano e il commissario tecnico.

Cristiano Ronaldo Jorge Jesus, continua lo scontro in Portogallo

Dopo la lettera pubblicata da Cristiano Ronaldo sui social, nella quale il fuoriclasse ha spiegato le ragioni del suo addio alla Nazionale, tutti gli occhi erano puntati sulla reazione di Jorge Jesus. Il tecnico, tuttavia, ha scelto di non alimentare la polemica.

Nella serata di ieri Jesus si trovava a Leiria per assistere alla sfida dell'Under 21 portoghese. Successivamente ha raggiunto la sede della Federazione insieme a Pedro Proença. Al termine della giornata, davanti ai giornalisti appostati all'esterno della sua abitazione ad Aroeira, il commissario tecnico aveva già lasciato intendere di non voler commentare: "Sono stato a Leiria a vedere la partita della Nazionale Under 21. Lo farò adesso, non ho nulla da dire."

Questa mattina è arrivata una risposta ancora più netta. Dopo aver confermato di aver letto il comunicato di Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus ha ribadito la propria intenzione di concentrarsi esclusivamente sul lavoro: "Ho letto il comunicato. E ora, come faccio ogni giorno, vado alla Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese. Non ho altro da aggiungere."

Ronaldo, nella sua lettera, aveva invece accusato il tecnico di non aver rispettato quanto concordato prima degli impegni di Nations League: "L'allenatore si è rimangiato la parola."

Il prossimo appuntamento potrebbe essere già decisivo per capire se la tensione si attenuerà o se il confronto continuerà. Ronaldo ha infatti annunciato la propria intenzione di partecipare al ritiro del Portogallo previsto a novembre. Sarà quello il momento del possibile chiarimento tra i due?