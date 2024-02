Osimhen arriva allo stadio Maradona: guarderà in tribuna Napoli-Genoa | FOTO CN24

Napoli - Anche Victor Osimhen arriva allo stadio Maradona per vedere Napoli-Genoa. L'attaccante nigeriano tornato qualche giorno fa dopo l'impegno in Coppa d'Africa non è stato convocato per la partita di campionato perché ancora non al 100%.

Napoli-Genoa: Osimhen in tribuna

Dopo 10 minuti dal fischio d'inizio è entrato in tribuna anche Osimhen per vedere Napoli-Genoa. L'attaccante del Napoli è stato immortalato dal nostro fotografo Ciro De Luca presente allo stadio Maradona.