Come previsto ed annunciato dalla stessa SSC Napoli, sono già in vendita i nuovi completini della prossima stagione. Oltre alla maglia Kombat 2020 presentata questa mattina sul web, gli store ufficiali hanno già esposti in vetrina i calzerotti ed i pantaloncini di colore bianco. Nella foto in allegato le vetrine del Kappa Store della Stazione Centrale di Napoli.

Clicca sul file in allegato