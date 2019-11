SSC Napoli, il report da Castel Volturno: Ghoulam e Manolas lavorano in gruppo, personalizzato per Allan e Tonelli

Ultime notizie Napoli calcio: la squadra oggi si è riunita al centro tecnico di Castel Volturno per una seduta pomeridiana di allenamento, in vista del prossimo impegno di campionato al San Siro, contro il Milan, previsto per il 23 novembre 2019, ore 18:00. Il Napoli ha la necessità di tornare a fare punti in quella che ormai è la tredicesima giornata di Serie A.

Ultime notizie Napoli

Non tutti i giocatori del Napoli hanno preso parte all'allenamento di oggi: parte della squadra è impegnata con le rispettive Nazionali. La SSC Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento sul proprio sito ufficiale: "La squadra, sul campo 3, ha iniziato la sessione con riscaldamento a secco e una serie di torelli. Successivamente esercizi con ostacoli bassi e lavoro tecnico. Chiusura con esercitazioni al tiro e serie di partitine a campo ridotto".

Allenamento Napoli

Infortunati Napoli

Nel gruppo che si è allenato oggi c'erano anche Ghoulam e Manolas, regolarmente rientrati dall'infortunio che li ha tenuti lontano dai campi di gioco negli ultimi giorni. Prosegue l'allenamento personalizzato per Allan e Tonelli.