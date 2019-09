Il Napoli chiude la prima frazione di gioco in vantaggio di un gol a zero. Gli azzurri sono padroni del campo con il 65% di possesso palla. Calcia meno degli azzurri la Sampdoria: solo due tiri in porta contro i quattro dei ragazzi di Ancelotti. Sono 282 i passaggi completati dalla SSC Napoli, solo 140 quelli completati dal club ligure.

