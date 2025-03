Napoli-Milan, minuto di silenzio per Diego De Vivo: bel gesto dei tifosi rossoneri

Una terribile tragedia ha colpito il mondo del calcio napoletano in queste ore: è morto a soli 14 anni Diego De Vivo, figlio di uno storico ultrà della Curva B, Saverio De Vivo, iconico lancia cori del gruppo Ultras 72.

In occasione di Napoli-Milan si è osservato un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio. Ecco quanto raccontato dal collega Mirko Calemme, giornalista di AS: "Raramente ho sentito un'emozione così forte durante un minuto di raccoglimento. I fiori sotto la Curva, il silenzio di tutto il Maradona e il grande rispetto per il momento anche dal settore ospiti, con bandiere ammainate e nessun coro ben prima dei canonici 60 secondi. Ciao Diego".