Tutto pornto al San Paolo per la sfida di Champions League tra SSC Napoli e Liverpool. Ci saranno, tra i numerosi tifosi azzurri, alcuni supporters d'eccezione. Soprattutto per Eljif Elmas. In tribuna, infatti, a fare il tifo per l'ex Fenerbahce, ci saranno suo padre Dzeko Elmas, il suo agente George Gardi ed il CT della Nazionale macedone Igor Angelovski, giunto in città nei giorni scorsi. A riportare la notizia è il portale Si Gonfia la Rete.