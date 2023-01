Napoli: Kim resta negli spogliatoi, Dazn svela il motivo

Napoli - Il Napoli vince 0-1 dopo il primo tempo di Sampdoria-Napoli. All'inizio della ripresa però c'è subito un cambio per Spalletti che manda in campo Rrahmani al posto di Kim. Ancora non è stato svelato il motivo della scelta. Infortunio o scelta tecnica?

Napoli: problema per Kim, le ultime

Problema per Kim durante Sampdoria-Napoli? Il difensore sudcoreano è uscito a fine primo tempo della partita di Serie A. A Dazn hanno dato aggiornamenti sulle condizioni di Kim, che sarebbe uscito a scopo precauzionale. Ancora non è chiaro se ci sia stato un problema per lui o un semplice riposo per la partita che si giocherà venerdì con la Juventus.