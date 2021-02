Ultime notizie calcio Napoli - Nei minuti finali di Napoli-Juventus si ferma Hirving Lozano che si tocca dietro la coscia e chiede alla panchina il cambio perchè non ce la fa a rientrare. Brutta tegola per il Napoli. Il Napoli ha già effettuato tutti i cambi e non può sostituirlo.