Napoli in partenza per Empoli, il saluto di Starace e Spalletti | VIDEO CN24

Ultime notizie calcio - Napoli in partenza per Empoli! Arriva la spinta e il calore dei tifosi. Azzurri in partenza da Castel Volturno alla volta di Empoli dove domani al Castellani affronteranno gli uomini di Zanetti.

Partenza per Empoli-Napoli degli azzurri

Tanto entusiasmo per gli azzurri presso il Konami Training Center. Con Tommaso Starace che ha salutato i tifosi. In prima fila in pullman c'era anche Luciano Spalletti.

Guarda il video qui sotto!