Napoli in crisi: terza sconfitta di fila allo stadio Maradona. Dopo Atalanta e l'Empoli anche la sconfitta con lo Spezia in casa. Il Napoli perde la possibilità di avere 9 punti in più e ora è distante a -7 dall'Inter in testa alla classifica.

