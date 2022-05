La Roma non riesce a battere il Bologna: risultato di 0-0. Pertanto il Napoli è matematicamente in Champions League. Il club di De Laurentiis può finalmente festeggiare il ritorno alla massima competizione per club in ambito europeo. I giallorossi quinti in classifica sono ormai tagliati fuori dalla lotta al quarto posto nei confronti del Napoli, con tre giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli