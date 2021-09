Brutte notizie per il Napoli che resta in dieci dopo appena 30 minuti. Cartellino rosso per Mario Rui che lascia in inferiorità numerica i suoi compagni dopo un intervento sconsiderato su Moses.

Il portoghese affonda l'intervento con il piede a martello e in grave ritardo. L'arbitro prima estrae il giallo, poi richiamato al VAR, decide di mandare l'azzurro sotto la doccia.

