Il Napoli chiude i primi 45 minuti in vantaggio di 3-0 contro il Genk. Tutti e tre i gol sono stati siglati da Arek Milik. Il Napoli chiude la prima frazione con un possesso palla pari al 56%. Sono ben 9 i tiri totali degli azzurri e tre quelli verso la porta del giovanissimo portiere del club belga. Nessun calcio in porta, invece, per gli attaccanti di Wolf. I ragazzi di Ancelotti completano 279 passaggi, solo 198 i belgi.

