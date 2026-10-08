Napoli-Frosinone, settore ospiti verso il tutto esaurito: aumentata la capienza al Maradona

Cresce l'attesa per Napoli-Frosinone, in programma sabato 10 ottobre, e il settore ospiti dello stadio Maradona si prepara a essere gremito. La forte richiesta arrivata dai sostenitori giallazzurri ha spinto ad ampliare la disponibilità dei posti riservati alla tifoseria ospite.

Napoli-Frosinone, settore ospiti verso il tutto esaurito

La prevendita procede a ritmo sostenuto e ha portato all'apertura anche della parte del settore ospiti che inizialmente non era disponibile su TicketOne. La capienza complessiva destinata ai tifosi del Frosinone sale così a 2.482 posti.

Un aumento deciso per rispondere alla domanda dei sostenitori ciociari, intenzionati a seguire la squadra nella trasferta del Maradona. Al momento sono già 1.305 i biglietti acquistati per il settore ospiti, con la soglia dei mille tagliandi superata rapidamente.

Il dato potrebbe crescere ulteriormente nei prossimi giorni, considerando che manca ancora un po' di tempo al fischio d'inizio. Lo stadio potrebbe quindi regalare un colpo d'occhio significativo sugli spalti, con una presenza numerosa della tifoseria ospite.

Per il Napoli di Massimiliano Allegri, la sfida contro il Frosinone rappresenterà invece il ritorno in campo dopo la pausa dedicata alle Nazionali. Gli azzurri sono attesi da un periodo particolarmente intenso e dovranno affrontare il prossimo impegno con una rosa ancora condizionata dalle numerose assenze.