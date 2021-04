Napoli - Sostituzione nel recupero per il Napoli. Gattuso manda in campo Petagna per Osimhen, autore di un gol e di una prestazione molto generosa. Il nigeriano però, sembra accusare un fastidio muscolare mentre si dirige verso la panchina. L'ettaccante azzurro si tocca il flessore della coscia sinistra con una faccia poco rassicurante. L'augurio, ovviamente, è che si tratti di crampi dovuti alla stanchezza.