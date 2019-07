Napoli-Cremonese 1-2, termina il primo tempo: prestazione piatta, manca interdizione e vivacità

Termina il primo tempo tra Napoli e Cremonese, i lombardi conducono per 1-2. Prestazione chiaroscura del Napoli, manca interdizione e vivacità: la squadra sembra piatta, creati pochi pericoli alla retroguardia avversaria. La Cremonese libera tra centrocampo e difesa e fa ciò che vuole, male finora il filtro in mezzo al campo. La squadra sembra troppo sbilanciata in attacco con Gaetano e Zielinski travolti in contropiede, sembra quasi una 'forzatura' questa coppia con caratteristiche più offensive che difensive. Ma è solo un'amichevole estiva e i carichi di lavoro si fanno sentire, la squadra di Rastelli è parsa più avanti di condizione e pimpante.