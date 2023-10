Moviola Verona Napoli: contatto in area con Raspadori, arbitro e Var lasciano correre dopo un leggero contatto.

Luca Marelli, moviolista DAZN, ha commentato così l'episodio:

"Il contratto c'è stato con Raspadori, però l'entità è davvero marginale: sinceramente non vedo gli estremi per l'intervento del VAR, non vedo un intervento tale da portare al calcio di rigore. Raspadori subisce il colpo, ma l'arbitro ha una buona visuale".