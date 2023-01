Moviola Sampdoria-Napoli: fallo su Anguissa ed espulsione Rincon, l'analisi di Marelli

Fallo dopo 3 minuti di gioco di Chabot su Anguissa in area di rigore. Dopo un lungo check il Var richiama l'arbitro Abisso a controllare il contatto dubbio in area, dove il difenosre della Sampdoria ha prima spinto il centrocampista del Napoli e poi calpestato in maniera violenta la sua caviglia. Alla fine il rigore è stato concesso e Politano ha sbagliato.

Moviola Sampdoria Napoli: le parole di Marelli

A parlare del calcio di rigore di Sampdoria Napoli è stato l'ex arbitro Luca Marelli a Dazn:

"Contatto leggero tra i due giocatori e poi pestone del difensore della Sampdoria in maniera involontaria. Non ci sono gli estremi per un rigore in questi casi".

Marelli ha poi analizzato l'espulsione di Rincon per un brutto fallo su Osimhen: