Maria Filippone, vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Napoli è deceduta. Dopo un mese dal ricovero è deceduta in queste ore. Era ricoverata dal 12 giugno al Policlinico universitario della Federico II per problemi circolatori, ha combattuto come una leonessa come era nel suo carattere. Attonita la comunità scolastica e universitaria.

