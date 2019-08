Milik e Mertens all'Anema e Core di Capri: canti e balli per i due azzurri, che spettcolo! [FOTOGALLERY]

Quanta allegria all'Anema e Core di Capri. Il locale dell'isola napoletana si è trasformato in un mini stadio grazie a due protagonisti della SSC Napoli, Dries Mertens ed Arek Milik. I calciatori azzurri, in compagnia di Kathin Kerkhofs e e Jessica Ziolek, hanno dato vita ad una performance canore insieme a Gianluigi Lembo. Direttamente dal palco, incitati dal pubblixo, intonate tutte le hit napoletane.

Cena insieme alla moglie per il bomber polacco, con tanto di tavolo a centro pista e bottiglia e tamburelli personalizzati. Solo più tardi l'arrivo del belga, giunto in piena notte.

A riportare la notizia e a pubblicare le fotografie, l'edizione online de Il Mattino.

