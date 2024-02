Valter Mazzarri da qualche giorno non è più l'allenatore del Napoli ed oggi è stato avvistato a Roma, nella capitale. Più precisamente in via Condotti, dove è arrivato in taxi in compagnia della moglie. Entrambi hanno poi fatto il loro ingresso in un negozio di extra lusso. Insomma un po' di relax e shopping, secondo quanto riferito dalla giornalista Alessandra Vaccaro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.