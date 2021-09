Mancini prepara due ritocchi: Chiellini per Acerbi, Di Lorenzo per Florenzi

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla Nazionale di Mancini. Dal quotidiano si legge:

I due ritocchi in cantiere sono in difesa: Chiellini per Acerbi e Di Lorenzo per Florenzi (per Calabria incidente in allenamento, gli esami hanno escluso fratture al polso). Il ct considera quello del gol un falso problema: nelle 13 gare del 2021, con Immobile centravanti, l’Italia ne ha segnati 31 e con la Bulgaria il prodotto inferiore alla norma è stato originato dalla prodigiosa serata del portiere Georgiev, mentre il gol incassato in contropiede per il duplice errore Florenzi-Acerbi va catalogato come occasionale.