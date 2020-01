Ultimissime calcio Napoli - Marek Hamsik è stato uno dei primi sponsor di Stan Lobotka in maglia azzurra. L'ex capitano ha sempre consigliato il connazionale alla dirigenza del Napoli e ha parlato a lungo col centrocampista slovacco in merito al suo trasferimento. Hamsik si è congratulato con Lobotka su Instagram: "Buona fortuna amico mio", ha scritto Marekiaro, ora al Dalian Yifang, in Cina, con Rafa Benitez.