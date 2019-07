Ad Edimburgo il Napoli va sul 3 a 0 contro il Liverpool con una rete di Amin Younes, entrato nella ripresa al posto di Mertens. Insigne converge dalla sinistra in contropiede, scarica in porta e Mignolet respinge sul corpo di un suo compagno. La palla si ritrova sui piedi di Younes che firma il tris per il Napoli.